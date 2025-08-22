Circuit découverte du Haut-Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Circuit découverte du Haut-Livron

Circuit découverte du Haut-Livron Haut Livron 26250 Livron-sur-Drôme Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Perché au dessus de la Vallée du Rhône, le Haut-Livron est le témoin de cette époque où l’on construisait des cités fortifiées sur des promontoires pour dominer et se protéger. Découvrez son histoire grâce à un parcours ponctué de panneaux.

English :

Perched high above the Rhône Valley, Haut-Livron bears witness to a time when fortified towns were built on promontories to dominate and protect themselves. Discover its history on a trail punctuated by panels.

Deutsch :

Hoch über dem Rhonetal gelegen, zeugt der Haut-Livron von einer Zeit, in der man befestigte Städte auf Felsvorsprüngen errichtete, um zu dominieren und sich zu schützen. Entdecken Sie seine Geschichte anhand eines mit Schildern gespickten Rundgangs.

Italiano :

Arroccato sopra la Valle del Rodano, l’Haut-Livron testimonia un’epoca in cui le città fortificate venivano costruite su promontori per dominare e proteggersi. Scoprite la sua storia grazie a un percorso punteggiato di pannelli.

Español :

Encaramado sobre el valle del Ródano, Haut-Livron es testigo de una época en la que las ciudades fortificadas se construían en promontorios para dominar y protegerse. Descubra su historia gracias a un recorrido jalonado de paneles.

