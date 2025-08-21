Circuit découverte du patrimoine de Ste Consorce Sainte-Consorce Rhône

Circuit découverte du patrimoine de Ste Consorce

Circuit découverte du patrimoine de Ste Consorce Départ rue de verdun 69280 Sainte-Consorce Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez le patrimoine culturel de Ste Consorce de façon ludique ! Lla municipalité de Ste Consorce et la commission patrimoine culturel vous proposent un circuit découverte (4 km) du patrimoine culturel de la commune.

http://www.mairie-sainteconsorce.fr/ +33 4 78 87 01 12

English :

Discover Ste Consorce’s cultural heritage in a fun way! The municipality of Ste Consorce and the cultural heritage commission are offering a 4km discovery tour of the commune’s cultural heritage.

Deutsch :

Entdecken Sie das kulturelle Erbe von Ste Consorce auf spielerische Weise! Die Gemeinde Ste Consorce und die Kommission für Kulturerbe bieten Ihnen eine Entdeckungsreise (4 km) durch das Kulturerbe der Gemeinde an.

Italiano :

Scoprite il patrimonio culturale di Ste Consorce in modo divertente! Il comune di Ste Consorce e il comitato per il patrimonio culturale propongono un percorso di 4 km alla scoperta del patrimonio culturale del comune.

Español :

¡Descubra el patrimonio cultural de Ste Consorce de forma lúdica! El ayuntamiento de Ste Consorce y el comité del patrimonio cultural proponen un recorrido de 4 km para descubrir el patrimonio cultural del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme