Circuit découverte du sud des Combrailles Au Fil de l’Histoire Saint-Étienne-des-Champs Puy-de-Dôme

Circuit découverte du sud des Combrailles Au Fil de l’Histoire Chez Geille 63380 Saint-Étienne-des-Champs Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit routier vous invite à découvrir des sites patrimoniaux datant du Néolithique au Moyen-Age. Exceptionnellement conservés, ils s’articulent autour de la Maison Archéologique des Combrailles, qui expose les vestiges archéologiques du territoire.

http://www.cirkwi.com/fr/circuit/85275-decouverte-du-sud-des-combrailles-au-fil-de-l-histoire

English : Discovery tour of the south of Combrailles Through history

This road tour invites you to discover heritage sites dating from the Neolithic to the Middle Ages. Exceptionally preserved, they revolve around the Archaeological House of Combrailles, which exhibits the archaeological remains of the area.

Deutsch :

Dieser Rundweg lädt Sie dazu ein, Kulturstätten aus der Jungsteinzeit bis zum Mittelalter zu entdecken. Sie sind außergewöhnlich gut erhalten und gruppieren sich um das Maison Archéologique des Combrailles, in dem die archäologischen Überreste der Region ausgestellt sind.

Italiano :

Questo tour su strada vi invita a scoprire siti del patrimonio che vanno dal Neolitico al Medioevo. Eccezionalmente ben conservati, sono incentrati sulla Maison Archéologique des Combrailles, che espone i resti archeologici della zona.

Español :

Este recorrido por carretera le invita a descubrir sitios patrimoniales que van desde el Neolítico hasta la Edad Media. Excepcionalmente bien conservados, están centrados en la Maison Archéologique des Combrailles, que expone los restos arqueológicos de la zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-04-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme