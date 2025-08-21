Circuit découverte Entre nature et patrimoine

Circuit découverte Entre nature et patrimoine 1, Place de la Mairie 83630 Aiguines Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laissez-vous guider à travers les ruelles du village et découvrez son histoire, son patrimoine naturel et culturel.



Les explications sont fournies en français et anglais.

http://www.lacs-gorges-verdon.fr/ +33 4 94 70 21 64

English : Discovery tour Between nature and heritage

Let yourself be guided through the alleys of the village and discover its history, its natural and cultural heritage.



The explanations are in French and in English.

Deutsch :

Lassen Sie sich durch die Gassen des Dorfes führen und entdecken Sie seine Geschichte, sein Natur- und Kulturerbe



Die Erklärungen werden auf Französisch und Englisch gegeben.

Italiano :

Lasciatevi guidare tra le stradine del villaggio e scoprite la sua storia, il suo patrimonio naturale e culturale



Le spiegazioni sono fornite in francese e in inglese.

Español :

Déjese guiar por las estrechas calles del pueblo y descubra su historia, su patrimonio natural y cultural



Las explicaciones se ofrecen en francés e inglés.

