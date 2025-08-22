Circuit découverte Escapade insolite en nord Combrailles Sainte-Christine Puy-de-Dôme
Circuit découverte Escapade insolite en nord Combrailles Étang des Planches 63390 Sainte-Christine Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
En route pour un circuit pas comme les autres ! Lieux atypiques, lieux de mémoire, patrimoine remarquable, nous vous emmenons pour une journée hors des sentiers battus, à la découverte des coins insolites du nord des Combrailles. Prévoir un peu de marche.
English : Discovery tour Unusual getaway in northern Combrailles
On the way to a circuit like no other! Atypical places, places of memory, remarkable heritage, we take you for a day off the beaten track, to discover the unusual corners of the north of Combrailles. Plan a bit of walking.
Deutsch :
Auf zu einer Rundreise der besonderen Art! Atypische Orte, Orte der Erinnerung, bemerkenswertes Kulturerbe wir nehmen Sie mit auf einen Tag abseits der ausgetretenen Pfade, um die ungewöhnlichen Ecken des nördlichen Combrailles zu entdecken. Planen Sie eine kleine Wanderung ein.
Italiano :
Partiamo per un tour senza precedenti! Luoghi atipici, luoghi della memoria, patrimonio notevole, vi portiamo per una giornata fuori dai sentieri battuti, alla scoperta degli angoli insoliti del nord di Combrailles. Si prevede di camminare un po’.
Español :
¡Hagamos un recorrido como ningún otro! Lugares atípicos, lugares de la memoria, patrimonio notable, le llevamos a pasar un día fuera de los caminos trillados, para descubrir los rincones insólitos del norte de Combrailles. Planea hacer alguna caminata.
