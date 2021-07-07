Circuit découverte Hyères XIXème Hyères Var

Circuit découverte Hyères XIXème 16 avenue de Belgique 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hyères invite ses visiteurs à parcourir 2400 ans d’histoire, ce parcours vous emmène à la découverte du quartier XIXème, de ces palaces, églises, villas entourées de jardins qui font aujourd’hui le charme de la ville.

https://www.provencemed.com/ +33 4 94 01 84 50

English : Itinerary Hyeres 19th

Hyères invites its visitors to explore 2400 years of history. This tour will take you on a journey of discovery of the 19th-century district, with its palaces, churches and villas surrounded by gardens, all of which are now part of the town’s charm.

Deutsch : Entdeckungsreise Hyères XIX.

Hyères lädt seine Besucher ein, 2400 Jahre Geschichte zu durchstreifen. Dieser Rundgang führt Sie durch das Viertel des 19. Jahrhunderts, zu den Palästen, Kirchen und von Gärten umgebenen Villen, die heute den Charme der Stadt ausmachen.

Italiano :

Hyères invita i visitatori ad esplorare 2.400 anni di storia. Questo tour vi porterà attraverso il quartiere del XIX secolo, con i suoi palazzi, le sue chiese e le sue ville circondate da giardini, che oggi fanno parte del fascino della città.

Español :

Hyères invita a sus visitantes a viajar a través de 2.400 años de historia. Esta ruta le llevará a descubrir el barrio del siglo XIX, los palacios, las iglesias y las villas rodeadas de jardines que son el encanto de la ciudad en la actualidad.

