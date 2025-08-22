Circuit découverte La vallée du Giffre et le Cirque du Fer à Cheval Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte La vallée du Giffre et le Cirque du Fer à Cheval

Vallée alpestre typique où se mêlent forêts, pâturages, cultures, villages et hameaux exposés au soleil. Découverte des stations-villages de tourisme. Paysages bucoliques dominés par des montagnes où coule, en fond de vallée, la rivière du Giffre.

A typical alpine valley with a mix of forests, pastures, crops, sunny villages and hamlets. Discover the tourist village resorts. Pastoral landscapes dominated by mountains, with the Giffre river running through the valley floor.

Typisches Alpental, in dem sich Wälder, Weiden, Anbauflächen und der Sonne ausgesetzte Dörfer und Weiler vermischen. Entdeckung der touristischen Dorfstationen. Bukolische Landschaften, die von Bergen dominiert werden, in deren Talgrund der Fluss Giffre fließt.

Una tipica valle alpina con un mix di boschi, pascoli, coltivazioni, villaggi e borghi assolati. Scoprite le località turistiche. Paesaggi pastorali dominati dalle montagne, con il fiume Giffre che attraversa il fondovalle.

Un típico valle alpino con una mezcla de bosques, pastos, cultivos, pueblos soleados y aldeas. Descubra las estaciones de los pueblos turísticos. Paisajes pastorales dominados por las montañas, con el río Giffre recorriendo el fondo del valle.

