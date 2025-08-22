Circuit découverte Le Salève Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Le Salève

Circuit découverte Le Salève Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Massif dominant Genève et le lac Léman, le Salève offre une promenade agréable par une très bonne route touristique, qui la traverse entièrement sur sa crête, et permet de découvrir les plus beaux panoramas de la région.

+33 4 50 95 07 10

English : Discovery tour: Le Salève

Dominating Geneva and Lake Geneva, the Salève offers a pleasant walk along a very good tourist route, which crosses the entire ridge and offers some of the finest panoramic views in the region.

Deutsch : Entdeckungsreise Le Salève

Als Massiv, das Genf und den Genfer See überragt, bietet der Salève einen angenehmen Spaziergang auf einer sehr guten Touristenroute, die ihn auf seinem Kamm vollständig durchquert und es ermöglicht, die schönsten Panoramen der Region zu entdecken.

Italiano :

Dominando Ginevra e il lago Lemano, la Salève offre una piacevole passeggiata lungo un ottimo percorso turistico, che attraversa l’intero crinale e offre alcune delle più belle viste panoramiche della regione.

Español : Ruta de descubrimiento: El Salève

Dominando Ginebra y el lago Lemán, la Salève ofrece un agradable paseo por una muy buena ruta turística, que la atraviesa enteramente por su cresta, y permite descubrir los más bellos panoramas de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme