Circuit découverte Le tour du lac d’Annecy Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Le tour du lac d’Annecy

Circuit découverte Le tour du lac d’Annecy Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis Annemasse, partez pour un itinéraire touristique ponctué de sites remarquables. Annecy et sa vieille ville, les communes et stations des rives du lac complètent ce merveilleux décor naturel.

English : Discovery tour: Le tour du lac d’Annecy

From Annemasse, set off on a tourist itinerary dotted with remarkable sites. Annecy and its old town, and the towns and resorts on the shores of the lake complete this wonderful natural setting.

Deutsch : Entdeckungsreise Le tour du lac d’Annecy

Von Annemasse aus können Sie sich auf eine touristische Route begeben, die mit bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten gespickt ist. Annecy und seine Altstadt, die Gemeinden und Orte am Seeufer vervollständigen diese wunderbare Naturkulisse.

Italiano :

Da Annemasse si parte per un itinerario turistico costellato di siti notevoli. Annecy e il suo centro storico, le città e le località sulle rive del lago completano questo meraviglioso scenario naturale.

Español : Ruta de descubrimiento el lago de Annecy

Desde Annemasse, emprenda un itinerario turístico salpicado de lugares notables. Annecy y su casco antiguo, las ciudades y estaciones a orillas del lago completan este maravilloso marco natural.

