Circuit-Découverte Plumetot-Cresserons Plumetot Calvados

Circuit-Découverte Plumetot-Cresserons

Circuit-Découverte Plumetot-Cresserons Place de la mairie 14440 Plumetot Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 5500.0

Envie de vous échapper du bord de mer ? A quelques kilomètres de la côte se trouve deux communes où il fait bon se ressourcer et s’émerveiller !

Figé dans le temps, le village de Plumetot nous charme par ses vieilles pierres et ses bouts (comprenez ses ruelles Plumetot n’a jamais eu de rues que des chemins jusqu’en 1985 !). Véritable étape champêtre en Terres de Nacre, ses chemins verdoyant offrent un panorama tout autant sur la mer que sur la campagne et laissent présager de belles balades en famille ou avec un compagnon à quatre pattes.

Reliez le temps d’une balade, sa voisine, Cresserons. Elle surprend de par son architecture et son passé religieux, autrefois village protestant, aujourd’hui ne reste que de cette époque des vestiges ! Néanmoins, passez la porte de l’Église Saint Jacques et vous en prendrez plein les yeux

English : Circuit-Découverte Plumetot-Cresserons

Looking to escape the seaside? Just a few kilometers from the coast, you’ll find two communes where you can relax and marvel!

Frozen in time, the village of Plumetot charms us with its old stones and its « bouts » (i.e. narrow streets) Plumetot never had streets, only paths until 1985!) A true rural stopover in the Terres de Nacre region, its leafy lanes offer panoramic views of both the sea and the countryside, making for great walks with the family or a four-legged friend.

Take a stroll and connect with neighboring Cresserons. Its architecture and religious past are surprising: it was once a Protestant village, but today only vestiges of that era remain! Nonetheless, step inside the door of the Église Saint Jacques and you’ll be amazed

Deutsch :

Möchten Sie der Küste entfliehen? Nur wenige Kilometer von der Küste entfernt befinden sich zwei Gemeinden, in denen man sich erholen und staunen kann!

Das in der Zeit stehengebliebene Dorf Plumetot bezaubert mit seinen alten Steinen und seinen « bouts » (d.h. Gassen) Plumetot hatte bis 1985 keine Straßen, sondern nur Wege). Als echte ländliche Etappe in Terres de Nacre bieten seine grünen Wege ein Panorama sowohl auf das Meer als auch auf die Landschaft und lassen schöne Spaziergänge mit der Familie oder mit einem vierbeinigen Freund erwarten.

Verbinden Sie einen Spaziergang mit dem Nachbarort Cresserons. Es überrascht mit seiner Architektur und seiner religiösen Vergangenheit. Früher war es ein protestantisches Dorf, doch heute sind nur noch Überreste aus dieser Zeit übrig geblieben! Wenn Sie jedoch durch die Tür der Kirche Saint Jacques gehen, werden Sie begeistert sein

Italiano :

Avete voglia di fuggire dal mare? A pochi chilometri dalla costa, troverete due comuni dove potrete fare il pieno di energia e di bellezza!

Congelato nel tempo, il villaggio di Plumetot ci affascina con le sue vecchie pietre e le sue stradine? Plumetot non ha mai avuto strade, ma solo sentieri fino al 1985). Vera e propria tappa di campagna nella regione delle Terres de Nacre, le sue stradine verdeggianti offrono viste panoramiche sia sul mare che sulla campagna e permettono di fare belle passeggiate con la famiglia o con un amico a quattro zampe.

Fate una passeggiata fino alla vicina Cresserons. La sua architettura e il suo passato religioso sono sorprendenti: un tempo era un villaggio protestante, ma oggi ne rimangono solo le vestigia! Tuttavia, varcate la porta della Chiesa di Saint Jacques e rimarrete stupiti

Español :

¿Le apetece escaparse de la costa? A sólo unos kilómetros de la costa, encontrará dos municipios donde podrá recargar las pilas y maravillarse con su belleza

Congelado en el tiempo, el pueblo de Plumetot nos hechiza con sus viejas piedras y sus callejuelas? Plumetot nunca tuvo calles, sólo caminos hasta 1985). Auténtica escala campestre en la región de Terres de Nacre, sus frondosas callejuelas ofrecen vistas panorámicas tanto del mar como del campo, y son ideales para pasear en familia o con un amigo de cuatro patas.

Pasee hasta su vecina, Cresserons. Su arquitectura y su pasado religioso son sorprendentes: antaño fue un pueblo protestante, pero hoy sólo quedan vestigios de aquella época No obstante, cruce la puerta de la iglesia de Saint Jacques y quedará maravillado

