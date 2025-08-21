Circuit découverte ville médiévale Hyères Var

Circuit découverte ville médiévale

Circuit découverte ville médiévale Centre-ville 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hyères invite ses visiteurs à parcourir 2400 ans d’histoire, ce parcours vous emmène à la découverte du centre historique de la cité médiévale et ses ruelles pavées jusqu’aux vestiges des remparts et du château médiéval… Hyères à travers les âges…

https://www.provencemed.com/ +33 4 94 18 53 00

English : Itinerary old town

Hyères invites its visitors to explore 2400 years of history. This tour takes you through the historic center: from the medieval town and its cobbled streets to the remains of the ramparts and the medieval castle… Hyères through the ages…

Deutsch : Rundgang Entdeckung mittelalterliche Stadt

Hyères lädt seine Besucher ein, 2400 Jahre Geschichte zu durchwandern. Dieser Rundgang führt Sie durch das historische Zentrum: von der mittelalterlichen Stadt und ihren gepflasterten Gassen bis hin zu den Überresten der Stadtmauer und des mittelalterlichen Schlosses… Hyères im Laufe der Zeitalter…

Italiano :

Hyères invita i visitatori a scoprire 2400 anni di storia. Questo tour vi porta attraverso il centro storico, dalla città medievale e le sue strade acciottolate ai resti dei bastioni e del castello medievale… Hyères attraverso i secoli…

Español :

Hyères invita a sus visitantes a explorar 2.400 años de historia. Este recorrido le lleva a descubrir el centro histórico: desde la ciudad medieval y sus calles empedradas hasta los restos de las murallas y el castillo medieval… ¿Hyères a través de los tiempos?

