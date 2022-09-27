Circuit découvrez le ciel de Meuse côtes de Meuse Doulcon Meuse

Circuit découvrez le ciel de Meuse côtes de Meuse Doulcon Meuse vendredi 1 août 2025.

Circuit découvrez le ciel de Meuse côtes de Meuse Adultes Voiture

Circuit découvrez le ciel de Meuse côtes de Meuse 55110 Doulcon Meuse Grand Est

Durée : Distance : 52100.0 Tarif :

Depuis le bureau d’accueil de Doulcon sur la base de loisirs du Lac Vert où des vélos sont disponibles à la location, vous prendrez la rive gauche de la Meuse par Cléry le Petit. Passant devant la fromagerie Schreiber, vous traverserez le village de Brieulles. Petit détour possible dans le village au N°2 avenue R.Poincaré pour découvrir l’ancienne résidence des Prémontrés qui dépendait de l’abbaye de Mouzon dans les Ardennes à 38 km au nord d’ici. A voir également, 2 nécropoles de la première guerre mondiale, l’une allemande et l’autre française. La commune de Sivry vous accueille avec ces quelques commerces et son aire de pique-nique le long du canal. Montant sur Réville aux bois, ne manquez pas la visite du monument US de la Grande Montagne, construit à la mémoire des 3.128 soldats et des 78 officiers américains blessés ou tués pendant les offensives de 1918. A Damvillers, vous trouverez quelques commerces et pourrez faire une pose dans le square, près de sa statue de du peintre Jules-Bastien-Lepage natif de Damvillers. La statue a été sculptée par son ami Auguste Rodin. Un musée lui est dédié à la citadelle de Montmédy et quelques une des ses toiles sont conservées au musée d’Orsay à Paris. A Ecurey, quelques maisons anciennes ont gardé leurs « Flamandes »: puits de lumière vitrés visibles sur certains toits, tandis que le village de Lissey se distingue par sa mairie-lavoir et ses quelques ares de vignes. Passant par Bréhéville et Brandeville, la Maison Vigneronne de Murvaux conserve objets, savoirs-faire et histoire du vignoble local. Avant de boucler votre parcours à Doulcon, n’oubliez pas de monter voir la forteresse de Dun Haut, le chemin de ronde et l’église remarquable ND de Bonne-garde. A Doulcon, la galerie d’art contemporain dédiée à Jean Robert Ipoustéguy vous ouvre ses portes découverte d’un artiste de renommée internationale natif de Dun sur Meuse.

http://montsetvalleesdemeuse.com/ +33 3 29 80 64 22

English :

From the reception office in Doulcon at the Lac Vert leisure centre, where bicycles are available for hire, you will take the left bank of the Meuse via Cléry le Petit. Passing in front of the Schreiber cheese dairy, you will pass through the village of Brieulles. Small detour possible in the village at N°2 avenue R.Poincaré to discover the former residence of the Prémontrés who depended on the abbey of Mouzon in the Ardennes 38 km north of here. Also to be seen, 2 necropolises of the First World War, one German and the other French. The commune of Sivry welcomes you with its few shops and its picnic area along the canal. Going up to Réville aux bois, don’t miss the visit of the US monument of the Great Mountain, built in memory of the 3.128 soldiers and 78 American officers wounded or killed during the offensives of 1918. In Damvillers, you will find a few shops and you will be able to have a pose in the square, near its statue of the painter Jules-Bastien-Lepage native of Damvillers. The statue was sculpted by his friend Auguste Rodin. A museum is dedicated to him in the citadel of Montmédy and some of his paintings are kept in the Musée d’Orsay in Paris. In Ecurey, some old houses have kept their « Flamandes »: glass skylights visible on some roofs, while the village of Lissey is distinguished by its town hall and its few acres of vineyards. Passing through Bréhéville and Brandeville, the Maison Vigneronne de Murvaux preserves objects, know-how and history of the local vineyards. Before finishing your journey in Doulcon, don’t forget to go up to see the fortress of Dun Haut, the covered way and the remarkable ND de Bonne-garde church. In Doulcon, the contemporary art gallery dedicated to Jean Robert Ipoustéguy opens its doors: discovery of an internationally renowned artist born in Dun sur Meuse.

Deutsch :

Vom Empfangsbüro in Doulcon auf der Freizeitanlage Lac Vert, wo Fahrräder gemietet werden können, fahren Sie über Cléry le Petit auf das linke Ufer der Maas. Vorbei an der Käserei Schreiber fahren Sie durch das Dorf Brieulles. Ein kleiner Abstecher in das Dorf an der Avenue R.Poincaré Nr. 2 ist möglich, um die ehemalige Residenz der Prämonstratenser zu entdecken, die von der Abtei von Mouzon in den Ardennen 38 km nördlich von hier abhing. Ebenfalls sehenswert sind 2 Nekropolen aus dem Ersten Weltkrieg, eine deutsche und eine französische. Die Gemeinde Sivry empfängt Sie mit einigen Geschäften und einem Picknickplatz entlang des Kanals. Auf dem Weg nach Réville aux bois sollten Sie unbedingt das US-Denkmal La Grande Montagne besuchen, das zum Gedenken an die 3.128 amerikanischen Soldaten und 78 Offiziere errichtet wurde, die während der Offensiven von 1918 verwundet oder getötet wurden. In Damvillers finden Sie einige Geschäfte und können auf dem Platz neben der Statue des in Damvillers geborenen Malers Jules-Bastien-Lepage eine Pause einlegen. Die Statue wurde von seinem Freund Auguste Rodin gemeißelt. In der Zitadelle von Montmédy ist ihm ein Museum gewidmet und einige seiner Gemälde werden im Musée d’Orsay in Paris aufbewahrt. In Ecurey haben einige alte Häuser ihre « Flamandes » behalten: verglaste Lichtschächte, die auf einigen Dächern zu sehen sind. Das Dorf Lissey zeichnet sich durch sein Rathaus mit Waschhaus und einige Hektar Weinberge aus. Im Maison Vigneronne de Murvaux, das durch Bréhéville und Brandeville führt, werden Gegenstände, Know-how und die Geschichte des lokalen Weinbaus aufbewahrt. Bevor Sie Ihren Rundgang in Doulcon abschließen, sollten Sie unbedingt die Festung Dun Haut, den Rundweg und die bemerkenswerte Kirche ND de Bonne-garde besichtigen. In Doulcon öffnet Ihnen die Jean Robert Ipoustéguy gewidmete Galerie für zeitgenössische Kunst ihre Türen: Entdecken Sie einen international bekannten Künstler, der in Dun sur Meuse geboren wurde.

Italiano :

Dall’ufficio di accoglienza di Doulcon presso il centro ricreativo Lac Vert, dove è possibile noleggiare le biciclette, si prende la riva sinistra della Mosa passando per Cléry le Petit. Superato il caseificio Schreiber, si attraversa il villaggio di Brieulles. Una piccola deviazione è possibile nel villaggio al n. 2 di avenue R.Poincaré per scoprire l’antica residenza dei Prémontrés che dipendeva dall’abbazia di Mouzon nelle Ardenne a 38 km a nord di qui. Da vedere anche le due necropoli della Prima guerra mondiale, una tedesca e l’altra francese. Il comune di Sivry vi accoglie con i suoi pochi negozi e la sua area picnic lungo il canale. Salendo a Réville aux Bois, non perdete la visita al monumento statunitense Grande Montagne, costruito in memoria dei 3.128 soldati e 78 ufficiali americani feriti o uccisi durante le offensive del 1918. A Damvillers troverete alcuni negozi e potrete fare una pausa nella piazza, vicino alla statua del pittore Jules-Bastien-Lepage, nato a Damvillers. La statua è stata scolpita dall’amico Auguste Rodin. Un museo gli è dedicato nella cittadella di Montmédy e alcuni suoi dipinti sono conservati al Museo d’Orsay di Parigi. A Ecurey, alcune vecchie case hanno conservato le « Flamandes »: lucernari vetrati visibili su alcuni tetti, mentre il villaggio di Lissey si distingue per il suo municipio e i suoi pochi ettari di vigneti. Passando per Bréhéville e Brandeville, la Maison Vigneronne de Murvaux conserva oggetti, know-how e storia del vigneto locale. Prima di concludere la visita a Doulcon, non dimenticate di salire a vedere la fortezza di Dun Haut, la via coperta e la straordinaria chiesa di ND de Bonne-garde. A Doulcon, la galleria d’arte contemporanea dedicata a Jean Robert Ipoustéguy vi apre le porte: scoprite un artista di fama internazionale nato a Dun sur Meuse.

Español :

Desde la oficina de recepción de Doulcon, en el centro de ocio del Lac Vert, donde se pueden alquilar bicicletas, se toma la orilla izquierda del Mosa por Cléry le Petit. Pasando la fábrica de queso Schreiber, atravesará el pueblo de Brieulles. Es posible realizar una pequeña desviación en el pueblo en el N°2 de la avenida R.Poincaré para descubrir la antigua residencia de los Prémontrés que dependía de la abadía de Mouzon en las Ardenas a 38 km al norte de aquí. También merece la pena ver dos necrópolis de la Primera Guerra Mundial, una alemana y otra francesa. El municipio de Sivry le da la bienvenida con sus pocas tiendas y su área de picnic a lo largo del canal. Subiendo a Réville aux Bois, no se pierda la visita al monumento de la Grande Montagne estadounidense, construido en memoria de los 3.128 soldados y 78 oficiales estadounidenses heridos o muertos durante las ofensivas de 1918. En Damvillers, encontrará algunas tiendas y podrá hacer una pausa en la plaza, cerca de la estatua del pintor nacido en Damvillers, Jules-Bastien-Lepage. La estatua fue esculpida por su amigo Auguste Rodin. Se le dedica un museo en la ciudadela de Montmédy y algunos de sus cuadros se conservan en el Museo de Orsay de París. En Ecurey, algunas casas antiguas conservan sus « Flamandes »: claraboyas acristaladas visibles en algunos tejados, mientras que el pueblo de Lissey se distingue por su ayuntamiento y sus pocas hectáreas de viñedos. A su paso por Bréhéville y Brandeville, la Maison Vigneronne de Murvaux conserva objetos, conocimientos y la historia del viñedo local. Antes de terminar su visita a Doulcon, no olvide subir a ver la fortaleza de Dun Haut, el camino cubierto y la notable iglesia de ND de Bonne-garde. En Doulcon, la galería de arte contemporáneo dedicada a Jean Robert Ipoustéguy le abre sus puertas: descubra a un artista de renombre internacional nacido en Dun sur Meuse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-27 par Système d’information touristique Lorrain