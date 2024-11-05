Circuit d’Epailly Montigny-sur-Aube Côte-d’Or

Circuit d’Epailly Montigny-sur-Aube Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Circuit d’Epailly A pieds Difficulté moyenne

Circuit d’Epailly 21520 Montigny-sur-Aube Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Vous cherchez une balade tranquille pour vous ressourcer et profiter pleinement de la nature en toute quiétude et bien… vous l’avez trouvé. Allez, c’est parti, direction Courban en passant bien sûr par le joli domaine d’Epailly.

Difficulté moyenne

English :

You are looking for a quiet walk to recharge your batteries and enjoy nature in peace and quiet and well… you have found it. Let’s go, direction Courban, passing of course by the beautiful domain of Epailly.

Deutsch :

Sie suchen einen ruhigen Spaziergang, um sich zu erholen und die Natur in aller Ruhe zu genießen, und nun … Sie haben ihn gefunden. Los geht’s, Richtung Courban, natürlich vorbei an der hübschen Domaine d’Epailly.

Italiano :

Se siete alla ricerca di una passeggiata tranquilla per ricaricare le batterie e godere appieno della natura, beh… l’avete trovata. Andiamo verso Courban, passando ovviamente per il grazioso dominio di Epailly.

Español :

Si busca un paseo tranquilo para recargar las pilas y disfrutar de la naturaleza en paz y tranquilidad, pues… lo ha encontrado. Venga, vamos, hacia Courban, pasando por supuesto por el bonito dominio de Epailly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data