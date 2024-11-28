Circuit des 12 sources Zittersheim Bas-Rhin

Circuit des 12 sources 12 rue principale 67290 Zittersheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 270 Distance : 13000.0 Tarif :

Traversant de belles futaies et vallées, ce sentier est jalonné de petites sources qui restituent les réserves d’eau emmagasinées dans le grès.

English :

Crossing beautiful forests and valleys, this trail is dotted with small springs that restore the water reserves stored in the sandstone.

Deutsch :

Dieser Weg führt durch schöne Hochwälder und Täler und ist von kleinen Quellen gesäumt, die die im Sandstein gespeicherten Wasserreserven wieder abgeben.

Italiano :

Attraversando splendidi boschi e vallate, il sentiero è costellato di piccole sorgenti che reintegrano l’acqua immagazzinata nell’arenaria.

Español :

Atravesando hermosos bosques y valles, el camino está salpicado de pequeños manantiales que reponen el agua almacenada en la arenisca.

