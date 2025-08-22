Circuit des 3 clochers n°62 La Bazouge-des-Alleux Mayenne

Circuit des 3 clochers n°62

Circuit des 3 clochers n°62 53470 La Bazouge-des-Alleux Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Ce circuit vous emmène sur 3 communes la Bazouge des Alleux, Châlons du Maine et Martigné sur Mayenne

http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60

English :

This circuit takes you through 3 communes: La Bazouge des Alleux, Châlons du Maine and Martigné sur Mayenne

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie durch 3 Gemeinden: La Bazouge des Alleux, Châlons du Maine und Martigné sur Mayenne

Italiano :

Questo percorso attraversa 3 comuni: La Bazouge des Alleux, Châlons du Maine e Martigné sur Mayenne

Español :

Esta ruta atraviesa 3 municipios: La Bazouge des Alleux, Châlons du Maine y Martigné sur Mayenne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par eSPRIT Pays de la Loire