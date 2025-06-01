Circuit des 3 rivières Circuit n°9 Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Circuit des 3 rivières Circuit n°9 Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

À bicyclette sur les pas de nos ancêtres : vers 2800/2400 avant notre ère, la région fut un centre important de production de silex. Sur les hauteurs du Grand-Pressigny, un musée de la préhistoire vous fera découvrir des collections et le savoir-faire des tailleurs de grandes lames en silex.

+33 2 47 94 96 82

English : Circuit of the 3 rivers Circuit n°9

Pedal in the footsteps of our ancestors: circa 2800/2400 B.C., the region was a major flint production site. Up above Le Grand-Pressigny, there is a prehistory museum showcasing the collections and expertise of the artisans who made large flint blades.

Deutsch : Rundgang der 3 Flüsse Rundgang Nr. 9

Mit dem Rad auf den Spuren unserer Vorfahren: Um 2800/2400 v. Chr. war die Region ein wichtiges Zentrum der Feuerstein-Herstellung. Auf den Höhen des Grand-Pressigny können Sie im frühgeschichtlichen Museum die Sammlung und das Wissen der Hersteller der großen Feuersteinklingen sehen.

Italiano :

Pedalare sulle orme dei nostri antenati: intorno al 2800/2400 a.C., la regione era un importante centro di produzione di selce. Sulle alture di Grand-Pressigny, un museo della preistoria vi mostrerà le collezioni e il savoir-faire dei cesellatori di selce.

Español : Circuito de los 3 ríos Circuito n°9

Pedaleando sobre las huellas de nuestros antepasados: hacia el 2800/2400 a.C., la región era un importante centro de producción de sílex. En las alturas de Grand-Pressigny, un museo de la prehistoria le mostrará las colecciones y el saber hacer de los talladores de sílex.

