Circuit des 4 châteaux Lembach Bas-Rhin

Circuit des 4 châteaux Lembach Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit des 4 châteaux

Circuit des 4 châteaux 67510 Lembach Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 6200.0 Tarif :

Circuit à la découverte de 4 ruines de châteaux médiévaux construits sur d’impressionnants éperons rocheux le Fleckenstein, le Loewenstein, le Hohenbourg et le Wegelnburg (D). Panoramas garantis sur l’une des plus belles régions des Vosges du Nord et du Palatinat !

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

Tour to discover 4 medieval castle ruins built on impressive rocky spurs: Fleckenstein, Loewenstein, Hohenbourg and Wegelnburg (D). Panoramas guaranteed on one of the most beautiful regions of the Northern Vosges and the Palatinate!

Deutsch :

Rundgang zur Entdeckung von 4 mittelalterlichen Burgruinen, die auf beeindruckenden Felsvorsprüngen errichtet wurden: Fleckenstein, Loewenstein, Hohenbourg und Wegelnburg (D). Garantierte Panoramen über eine der schönsten Regionen der Nordvogesen und der Pfalz!

Italiano :

Tour alla scoperta di 4 rovine di castelli medievali costruiti su imponenti speroni rocciosi: Fleckenstein, Loewenstein, Hohenbourg e Wegelnburg (D). Vista panoramica garantita su una delle regioni più belle dei Vosgi settentrionali e del Palatinato!

Español :

Excursión para descubrir 4 ruinas de castillos medievales construidos sobre impresionantes espolones rocosos: Fleckenstein, Loewenstein, Hohenbourg y Wegelnburg (D). Vistas panorámicas garantizadas de una de las regiones más bellas de los Vosgos del Norte y del Palatinado

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par Système d’informations touristique Alsace