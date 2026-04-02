Circuit des arbres remarquables Vosnon Aube

Circuit des arbres remarquables

Circuit des arbres remarquables 10130 Vosnon Aube Grand Est

Durée : Distance : 174429.0 Tarif :

Circuit des arbres remarquables en Othe-Armance

Un inventaire des arbres présentant des caractéristiques remarquables a été réalisé par les étudiants du Lycée Forestier de Crogny avec l’ONF. Les arbres ont été choisis en fonction de leur caractère remarquable (âge, port, essence, caractère historique …), de leur accessibilité (domaine public ou privé des communes, réseau routier ou chemins de randonnées …) et de leur état de santé. A la suite de cet inventaire, une trentaine d’arbre a été retenue. Il s’agit de chênes, poiriers, tilleuls, tulipiers … remarquables pour leur port, leur localisation, leur morphologie ….

Avant la mise en place du circuit, des travaux et aménagements ont été réalisé pour sécuriser le site, protéger les arbres du piétinement, apporter des soins aux arbres dont l’état sanitaire le nécessite (élagage …) et créer ou améliorer les chemins d’accès. Une signalisation a été mise en place pour informer les visiteurs de la présence du circuit (panneaux de fléchage) et les informer sur les caractéristiques des arbres remarquables (panneaux d’information et de sensibilisation).

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English :

Circuit of remarkable trees in Othe-Armance

Students from the Lycée Forestier de Crogny and the ONF have drawn up an inventory of trees with remarkable characteristics. Trees were selected on the basis of their remarkable character (age, habit, species, historic character, etc.), their accessibility (public or private domain of communes, road network or footpaths, etc.) and their state of health. Following this inventory, around thirty trees were selected. These include oak, pear, lime and tulip trees, all of which are remarkable for their habit, location and morphology.

Before setting up the circuit, work was carried out to secure the site, protect the trees from trampling, care for trees whose health required it (pruning, etc.) and create or improve access paths. Signage has been put in place to inform visitors of the presence of the circuit (signposting) and to inform them of the characteristics of the remarkable trees (information and awareness panels).

Deutsch :

Rundgang zu bemerkenswerten Bäumen in Othe-Armance

Eine Bestandsaufnahme der Bäume mit bemerkenswerten Merkmalen wurde von den Schülern des Lycée Forestier de Crogny in Zusammenarbeit mit dem ONF durchgeführt. Die Bäume wurden nach ihrem bemerkenswerten Charakter (Alter, Wuchsform, Baumart, historischer Charakter?), ihrer Zugänglichkeit (öffentlicher oder privater Besitz der Gemeinden, Straßennetz oder Wanderwege?) und ihrem Gesundheitszustand ausgewählt. Im Anschluss an diese Bestandsaufnahme wurden etwa 30 Bäume ausgewählt. Es handelt sich um Eichen, Birnbäume, Linden und Tulpenbäume, die aufgrund ihres Wuchses, ihres Standorts, ihrer Morphologie usw. bemerkenswert sind.

Vor der Einrichtung des Rundwegs wurden Arbeiten und Einrichtungen durchgeführt, um den Standort zu sichern, die Bäume vor Trittschäden zu schützen, Bäume, deren Gesundheitszustand es erfordert, zu pflegen (Beschneiden?) und Zugangswege zu schaffen oder zu verbessern. Es wurden Schilder aufgestellt, um die Besucher über den Rundweg zu informieren (Pfeilschilder) und sie über die Merkmale der bemerkenswerten Bäume aufzuklären (Informations- und Sensibilisierungsschilder).

Italiano :

Tour degli alberi notevoli di Othe-Armance

Gli studenti del Lycée Forestier de Crogny e dell’ONF hanno redatto un inventario degli alberi con caratteristiche notevoli. Gli alberi sono stati selezionati in base alle loro caratteristiche di rilievo (età, portamento, specie, carattere storico, ecc.), alla loro accessibilità (dominio pubblico o privato dei comuni, rete stradale o sentieri, ecc. In seguito a questo inventario, sono stati selezionati una trentina di alberi. Si tratta di querce, peri, tigli e tulipani, tutti notevoli per abitudini, posizione e morfologia.

Prima dell’allestimento del circuito, sono stati eseguiti lavori e miglioramenti per mettere in sicurezza il sito, proteggere gli alberi dal calpestio, curare gli alberi che lo richiedevano (potatura, ecc.) e creare o migliorare i percorsi di accesso. È stata realizzata una segnaletica per informare i visitatori della presenza del circuito (segnaletica) e per informarli sulle caratteristiche degli alberi notevoli (pannelli informativi e di sensibilizzazione).

Español :

Recorrido por los árboles notables de Othe-Armance

Alumnos del Lycée Forestier de Crogny y de la ONF han elaborado un inventario de árboles con características notables. Los árboles se seleccionaron en función de su carácter notable (edad, hábito, especie, carácter histórico, etc.), su accesibilidad (dominio público o privado de los municipios, red viaria o senderos, etc.) y su estado de salud. Tras este inventario, se seleccionaron una treintena de árboles. Se trata de robles, perales, tilos y tuliperos, todos ellos notables por su hábito, ubicación y morfología.

Antes de la puesta en marcha del circuito, se realizaron obras y mejoras para garantizar la seguridad del lugar, proteger los árboles del pisoteo, cuidar los árboles cuya salud lo requería (poda, etc.) y crear o mejorar los caminos de acceso. Se ha colocado señalización para informar a los visitantes de la presencia del circuito (señalización) y de las características de los árboles notables (paneles de información y sensibilización).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-13 par Aube en Champagne Attractivité