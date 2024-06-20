Circuit des asphodèles Dirac Charente

Circuit des asphodèles Dirac Charente vendredi 1 août 2025.

Circuit des asphodèles

Circuit des asphodèles Rue du Bourg 16410 Dirac Charente Nouvelle-Aquitaine

À 10mn d’Angoulême, la forêt de Dirac vous offre son ombre bienfaisante et ses chemins creux bordés de murets ou larges allées forestières. Profitez de cette belle immersion dans la nature pour y découvrir sa faune et sa flore dont l’asphodèle.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Just 10 minutes from Angoulême, the Dirac forest offers you its soothing shade and its sunken paths lined with low walls or wide forest paths. Take advantage of this wonderful immersion in nature to discover its flora and fauna, including the asphodel.

Deutsch :

10 Minuten von Angoulême entfernt bietet Ihnen der Wald von Dirac wohltuenden Schatten und von Mäuerchen gesäumte Hohlwege oder breite Waldalleen. Nutzen Sie diese schöne Gelegenheit, um in die Natur einzutauchen und ihre Fauna und Flora, darunter den Asphodelus, zu entdecken.

Italiano :

A soli 10 minuti da Angoulême, la foresta di Dirac vi offre la sua ombra rasserenante e le sue stradine incassate fiancheggiate da muretti o da ampi sentieri forestali. Cogliete l’occasione per immergervi nella natura e scoprire la sua flora e fauna, tra cui l’asfodelo.

Español :

A sólo 10 minutos de Angulema, el bosque de Dirac le ofrece su sombra tranquilizadora y sus callejuelas hundidas bordeadas de muros bajos o anchas pistas forestales. Aproveche para sumergirse en la naturaleza y descubrir su flora y fauna, incluido el asfódelo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme