Circuit des bois et des vergers Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

Circuit des bois et des vergers A pieds

Circuit des bois et des vergers Place du marché (à côté de la Poste) 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 255 Distance : 15800.0

Saint-Hilaire-St-Mesmin, porte verte de l’entrée sud-ouest de l’agglomération orléanaise, se pose comme un trait d’union entre Val et Sologne. Près du bourg, l’activité arboricole et viticole façonne le paysage. Plus au sud, changement d’ambiance, on progresse à l’ombre des premiers bois solognots.

English : Woods and orchards

St-Hilaire-St-Mesmin, at the leafy south-western edge of the Orléans, links the Val and Sologne regions. Outside the town centre the landscape has been shaped by centuries of fruit-growing and winemaking. Further south, the atmosphere changes again as you reach the shade of the Sologne woods.

Deutsch :

Saint-Hilaire-St-Mesmin, das grüne Tor zum Südwesten des Großraums Orléans, ist ein Bindeglied zwischen Val und Sologne. In der Nähe des Ortes prägen Obst- und Weinanbau die Landschaft. Weiter südlich wechselt die Stimmung und man wandert im Schatten der ersten solognesischen Wälder weiter.

Italiano :

Saint-Hilaire-St-Mesmin, porta verde della parte sud-occidentale dell’agglomerato di Orléans, è un collegamento tra la Val e la Sologne. Nei pressi della città, il paesaggio è modellato dalle attività arboree e vitivinicole. Più a sud, l’atmosfera cambia, mentre si procede all’ombra dei primi boschi

Español :

Saint-Hilaire-St-Mesmin es la puerta verde de entrada al sudoeste de la ciudad de Orleans y supone el punto de unión entre Val y la Sologne. Alrededor de la villa, la actividad vitivinícola y la arboricultura labran el paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par SIT Centre-Val de Loire