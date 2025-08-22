Circuit des Bois PR 24 Bagnizeau Bagnizeau Charente-Maritime

Circuit des Bois PR 24 Bagnizeau

Circuit des Bois PR 24 Bagnizeau Église 17160 Bagnizeau Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

BAGNIZEAU Circuit des Bois (15,5 km 4 h dénivelée 60 m)



Avant de découvrir les bois de Bagnizeau flânons un instant le long de l’Antenne. La source de la Barbarelle a d’ailleurs donné son nom au village baigne les eaux .

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/334041ad-1040-4696-bd10-e5f7cb8445cc/circuit-des-bois-pr-24-bagnizeau +33 5 46 58 52 82

English :

BAGNIZEAU Circuit des Bois (15.5 km 4 h gradient: 60 m)



Before exploring the woods of Bagnizeau, take a stroll along the River Antenne. The source of the Barbarelle gave its name to the village: bathe the waters .

Deutsch :

BAGNIZEAU Rundweg Circuit des Bois (15,5 km 4 h Höhenunterschied: 60 m)



Bevor wir die Wälder von Bagnizeau entdecken, sollten wir einen Moment an der Antenne entlang schlendern. Die Quelle der Barbarelle hat dem Dorf seinen Namen gegeben: baigne les eaux (badet die Wasser).

Italiano :

BAGNIZEAU Circuito del Bois (15,5 km 4 h pendenza: 60 m)



Prima di esplorare i boschi di Bagnizeau, fate una passeggiata lungo il fiume Antenne. La sorgente della Barbarelle ha dato il nome al villaggio: bagnare le acque .

Español :

BAGNIZEAU Circuit des Bois (15,5 km 4 h desnivel: 60 m)



Antes de explorar los bosques de Bagnizeau, dé un paseo a lo largo del río Antenne. La fuente de la Barbarelle dio su nombre al pueblo: bañar las aguas .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme