Circuit des bords de Charente Fléac Charente

Circuit des bords de Charente Fléac Charente vendredi 1 août 2025.

Circuit des bords de Charente

Circuit des bords de Charente Mairie 16730 Fléac Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Cette randonnée vous fera découvrir un riche patrimoine architectural, de beaux panoramas sur Angoulême, le vignoble, les îles et les bords ombragés de la Charente.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

On this hike, you’ll discover a rich architectural heritage, beautiful panoramic views of Angoulême, the vineyards, the islands and the shady banks of the Charente.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung entdecken Sie ein reiches architektonisches Erbe, schöne Panoramen auf Angoulême, die Weinberge, die Inseln und die schattigen Ufer der Charente.

Italiano :

In questa passeggiata scoprirete un ricco patrimonio architettonico e splendide viste su Angoulême, i vigneti, le isole e le rive ombrose della Charente.

Español :

En este paseo, descubrirá un rico patrimonio arquitectónico y hermosas vistas sobre Angulema, los viñedos, las islas y las riberas umbrías de la Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme