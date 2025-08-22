Circuit des canaux Livronnais Livron-sur-Drôme Drôme

Circuit des canaux Livronnais

Circuit des canaux Livronnais Avenue Joseph Combier 26250 Livron-sur-Drôme Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au travers d’anecdotes, ce circuit de 6 km, nous raconte les métiers d’antan oubliés, témoins de la créativité de nos ancêtres… Petits et grands pourront flâner le long de ce patrimoine insoupçonné.

https://www.valleedeladrome-tourisme.com/ +33 4 75 21 51 05

English :

This 6 km circuit tells the story of forgotten trades of yesteryear, witness to the creativity of our ancestors… Young and old alike can stroll along this unsuspected heritage.

Deutsch :

Anhand von Anekdoten erzählt uns dieser 6 km lange Rundweg von vergessenen alten Berufen, die von der Kreativität unserer Vorfahren zeugen… Groß und Klein können an diesem ungeahnten Kulturerbe entlang schlendern.

Italiano :

Attraverso aneddoti, questo circuito di 6 km ci racconta i mestieri dimenticati di un tempo, testimoni della creatività dei nostri antenati? Grandi e piccini possono passeggiare lungo questo patrimonio insospettabile.

Español :

A través de anécdotas, este circuito de 6 km nos habla de los oficios olvidados de antaño, testigos de la creatividad de nuestros antepasados.. Jóvenes y mayores pueden pasear por este patrimonio insospechado.

