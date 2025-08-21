Circuit des carrières (petite boucle) Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

Circuit des carrières (petite boucle) A pieds Difficile

Circuit des carrières (petite boucle) Base Nature et Randonnée 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite Oise Hauts-de-France

Durée : 360 Distance : 24000.0 Tarif :

Partez à la découverte du massif de Thiescourt, espace forestier escarpé qui a gardé les traces de l’occupation militaire de la Grande Guerre.

English : Circuit des carrières (petite boucle)

Discover the Massif de Thiescourt, a steep forest that bears the scars of military occupation during the Great War.

Deutsch : Circuit des carrières (petite boucle)

Entdecken Sie das Massif de Thiescourt, ein steiles Waldgebiet, das die Spuren der militärischen Besetzung während des Großen Krieges bewahrt hat.

Italiano :

Scoprite il massiccio di Thiescourt, una zona boscosa e scoscesa che porta i segni dell’occupazione militare durante la Grande Guerra.

Español : Circuit des carrières (petite boucle)

Descubra el macizo de Thiescourt, una escarpada zona boscosa que conserva las cicatrices de la ocupación militar durante la Gran Guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par SIM Hauts-de-France