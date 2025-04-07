Circuit des Cerisiers Bischoffsheim Bas-Rhin
Circuit des Cerisiers Bischoffsheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit des Cerisiers
Circuit des Cerisiers Place Saint-Rémy 67870 Bischoffsheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 8800.0 Tarif :
Invitation à une promenade champêtre dans un environnement reposant, loin du tumulte entre Bischoffsheim et Obernai !
http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38
English :
Invitation to a country walk in a relaxing environment, far from the hustle and bustle between Bischoffsheim and Obernai!
Deutsch :
Einladung zu einem ländlichen Spaziergang in einer erholsamen Umgebung, weit weg vom Trubel zwischen Bischoffsheim und Obernai!
Italiano :
Un invito a una passeggiata in campagna in un ambiente rilassante, lontano dal trambusto tra Bischoffsheim e Obernai!
Español :
Una invitación a un paseo por el campo en un entorno relajante, lejos del bullicio entre Bischoffsheim y Obernai
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’informations touristique Alsace