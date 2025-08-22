Circuit des chapelles de Peisey (Boucle) Peisey-Nancroix Savoie

Circuit des chapelles de Peisey (Boucle)

Circuit des chapelles de Peisey (Boucle) 73210 Peisey-Nancroix Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le chemin des chapelles de Peisey vous permet de découvrir en cheminant les 7 chapelles + 1 sanctuaire de montagne qu’offre cette vallée au si riche patrimoine. Mises en valeur par des associations de bénévoles, elles sont toujours ouvertes.

http://www.peisey-vallandry.com/ +33 4 79 07 94 28

English : Peisey Chapels route

Course leading from one chapel to another on the territory of Peisey Vallandry.

Deutsch : Weg der Kapellen

Route, die von einer Kapelle zur anderen auf dem Gebiet von Peisey Vallandry führt.

Italiano :

Il Chemin des Chapelles de Peisey permette di scoprire le 7 cappelle + 1 santuario di montagna di questa valle dal ricco patrimonio. Le cappelle sono sempre aperte e vengono mantenute da associazioni di volontari.

Español :

El Chemin des Chapelles de Peisey permite descubrir las 7 capillas + 1 santuario de montaña de este valle con un rico patrimonio. Las capillas están siempre abiertas y son mantenidas por asociaciones de voluntarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme