Circuit des chapelles de Peisey (Boucle) Peisey-Nancroix Savoie
Circuit des chapelles de Peisey (Boucle)
Le chemin des chapelles de Peisey vous permet de découvrir en cheminant les 7 chapelles + 1 sanctuaire de montagne qu’offre cette vallée au si riche patrimoine. Mises en valeur par des associations de bénévoles, elles sont toujours ouvertes.
http://www.peisey-vallandry.com/ +33 4 79 07 94 28
English : Peisey Chapels route
Course leading from one chapel to another on the territory of Peisey Vallandry.
Deutsch : Weg der Kapellen
Route, die von einer Kapelle zur anderen auf dem Gebiet von Peisey Vallandry führt.
Italiano :
Il Chemin des Chapelles de Peisey permette di scoprire le 7 cappelle + 1 santuario di montagna di questa valle dal ricco patrimonio. Le cappelle sono sempre aperte e vengono mantenute da associazioni di volontari.
Español :
El Chemin des Chapelles de Peisey permite descubrir las 7 capillas + 1 santuario de montaña de este valle con un rico patrimonio. Las capillas están siempre abiertas y son mantenidas por asociaciones de voluntarios.
