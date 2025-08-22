Circuit des chapelles Mieussy Haute-Savoie

Circuit des chapelles

Le circuit des Chapelles vous invite à la découverte du patrimoine religieux de Mieussy au départ de la Chapelle Notre Dame face à la Fruitière des Hauts-Fleury pour terminer à la chapelle de Saint Denis.

English : Chapel tour

The Chapels tour invites you to discover Mieussy’s religious heritage, starting at Chapelle Notre Dame opposite Fruitière des Hauts-Fleury and ending at Chapelle de Saint Denis.

Deutsch :

Der Kapellenrundgang lädt Sie ein, das religiöse Erbe von Mieussy zu entdecken. Er beginnt an der Kapelle Notre Dame gegenüber der Fruitière des Hauts-Fleury und endet an der Kapelle Saint Denis.

Italiano :

Il circuito delle Cappelle vi invita a scoprire il patrimonio religioso di Mieussy, partendo dalla Cappella di Notre Dame, di fronte alla Fruitière des Hauts-Fleury, fino alla Cappella di Saint Denis.

Español :

El circuito de las Capillas le invita a descubrir el patrimonio religioso de Mieussy, empezando por la Capilla de Notre Dame, frente a la Fruitière des Hauts-Fleury, y terminando en la Capilla de Saint Denis.

