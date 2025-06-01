Circuit des châteaux Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

Circuit des châteaux Élincourt-Sainte-Marguerite Oise vendredi 1 août 2025.

Circuit des châteaux En VTT Difficile

Circuit des châteaux Base Nature et Randonnée 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 47400.0 Tarif :

Terre d’histoire, le Pays des Sources renferme encore à ce jour de multiples trésors dont un patrimoine culturel riche et diversifié.

Au fur et à mesure des kilomètres parcourus, le circuit des Châteaux vous emmène dans le passé à la découverte d’un patrimoine architectural varié. Propriétés privées, la découverte de ces châteaux s’effectue par l’extérieur et grâce aux panneaux d’interprétations disposés à leurs abords.

English : Circuit des châteaux

A land of history, the Pays des Sources still holds many treasures, including a rich and diverse cultural heritage.

Along the way, the Châteaux circuit takes you back in time to discover a varied architectural heritage. Privately owned, these castles are best explored from the outside, with interpretation panels set up around the perimeter.

Deutsch : Circuit des châteaux

Das Pays des Sources ist ein geschichtsträchtiges Land, das auch heute noch zahlreiche Schätze birgt, darunter ein reiches und vielfältiges Kulturerbe.

Der Rundweg der Schlösser führt Sie in die Vergangenheit, um ein vielfältiges architektonisches Erbe zu entdecken. Die Schlösser befinden sich in Privatbesitz und können nur von außen und mit Hilfe von Schautafeln erkundet werden.

Italiano :

Terra di storia, il Pays des Sources racchiude ancora molti tesori, tra cui un patrimonio culturale ricco e diversificato.

Lungo il percorso, il sentiero degli Châteaux vi porta indietro nel tempo alla scoperta di un patrimonio architettonico variegato. Questi castelli di proprietà privata possono essere esplorati dall’esterno, grazie ai pannelli interpretativi allestiti intorno ad essi.

Español : Circuit des châteaux

Tierra de historia, el Pays des Sources conserva numerosos tesoros, entre ellos un patrimonio cultural rico y diverso.

A lo largo del recorrido, la ruta de los castillos le hará retroceder en el tiempo para descubrir un patrimonio arquitectónico variado. Estos castillos privados pueden recorrerse desde el exterior, gracias a los paneles de interpretación instalados a su alrededor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France