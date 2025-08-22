Circuit des Châteaux Brécey Manche

Circuit des Châteaux

Circuit des Châteaux 50370 Brécey Manche Normandie

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

Belle balade au coeur du Val de Sée où divers points de vue permettent d’apprécier le bocage Brécéen. A travers cet itinéraire, vous pourrez admirer le château de la Sémondière.

English : Circuit des Châteaux

Beautiful stroll in the heart of the Val de Sée where various viewpoints allow you to appreciate the Brécéen bocage. Through this itinerary, you will be able to admire the Sémondière castle.

Deutsch :

Schöne Wanderung im Herzen des Val de Sée, wo verschiedene Aussichtspunkte es ermöglichen, die Bocage Brécéen zu schätzen. Auf dieser Route können Sie das Schloss La Sémondière bewundern.

Italiano :

Bella passeggiata nel cuore della Val de Sée, dove vari punti di osservazione permettono di apprezzare il bocage di Brécéen. Lungo il percorso si può ammirare il castello della Sémondière.

Español :

Hermoso paseo en el corazón del Val de Sée donde varios miradores permiten apreciar el bocage de Brécéen. A lo largo del camino, podrá admirar el castillo de la Sémondière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Normandie Tourisme