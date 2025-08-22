Circuit des Châteaux Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Circuit des Châteaux

Circuit des Châteaux 46090 Saint-Pierre-Lafeuille Lot Occitanie

Durée : 105 Distance : 17500.0 Tarif :

Au départ de la base VTT d’Auzole, ce circuit est court mais comprend deux belles montées après Calamane et après le château de Mercuès

English :

Starting from the Auzole mountain bike base, this is a short circuit but includes two beautiful climbs after Calamane and after the Château de Mercuès

Deutsch :

Diese Tour beginnt an der Mountainbike-Station Auzole und ist kurz, enthält aber zwei schöne Anstiege nach Calamane und nach dem Schloss von Mercuès

Italiano :

Partendo dalla base di Auzole, il circuito è breve ma comprende due belle salite dopo Calamane e dopo lo Château de Mercuès

Español :

Partiendo de la base BTT de Auzole, se trata de un circuito corto pero que incluye dos bonitas subidas después de Calamane y después del Château de Mercuès

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot