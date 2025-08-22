Circuit des Châteaux Saint-Pierre-Lafeuille Lot
Circuit des Châteaux Saint-Pierre-Lafeuille Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Châteaux
Circuit des Châteaux 46090 Saint-Pierre-Lafeuille Lot Occitanie
Durée : 105 Distance : 17500.0 Tarif :
Au départ de la base VTT d’Auzole, ce circuit est court mais comprend deux belles montées après Calamane et après le château de Mercuès
English :
Starting from the Auzole mountain bike base, this is a short circuit but includes two beautiful climbs after Calamane and after the Château de Mercuès
Deutsch :
Diese Tour beginnt an der Mountainbike-Station Auzole und ist kurz, enthält aber zwei schöne Anstiege nach Calamane und nach dem Schloss von Mercuès
Italiano :
Partendo dalla base di Auzole, il circuito è breve ma comprende due belle salite dopo Calamane e dopo lo Château de Mercuès
Español :
Partiendo de la base BTT de Auzole, se trata de un circuito corto pero que incluye dos bonitas subidas después de Calamane y después del Château de Mercuès
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot