Circuit des Chaumes Lételon Allier

Circuit des Chaumes Le Bourg 03360 Lételon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Si les croix et les anciens moulins à grain jalonnent le parcours, laissons-nous aussi charmer par les orchidées sauvages que l’on trouve dans cette campagne.

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

If the crosses and old grain mills mark out the route, let us also be charmed by the wild orchids found in this countryside.

Deutsch :

Kreuze und alte Getreidemühlen säumen den Weg, doch lassen wir uns auch von den wilden Orchideen verzaubern, die in dieser Landschaft zu finden sind.

Italiano :

Le croci e i vecchi mulini per il grano segnano il percorso, ma anche le orchidee selvatiche che si trovano nella campagna sono una delizia da ammirare.

Español :

Las cruces y los antiguos molinos de grano jalonan la ruta, pero las orquídeas silvestres que se encuentran en el campo son también una delicia para la vista.

