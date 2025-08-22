Circuit des Chemins Anciens de Pern Pern Lot

Circuit des Chemins Anciens de Pern

Circuit des Chemins Anciens de Pern 46170 Pern Lot Occitanie

Durée : 240 Distance : 14100.0 Tarif :

Circuit à travers le plateau du Quercy Blanc afin de découvrir un riche patrimoine, un bâti typique et un paysage naturel préservé.

Venue d’une époque où l’homme construisait avec ce qu’il trouvait sous ses pieds, l’habitation traditionnelle est l’exact reflet du territoire sur lequel elle est implantée

English :

Tour through the Quercy Blanc plateau to discover its rich heritage, typical buildings and unspoilt natural landscape.

From a time when man built with what he found under his feet, the traditional dwelling is the exact reflection of the territory in which it is located

Deutsch :

Rundreise durch das Plateau von Quercy Blanc, um ein reiches Kulturerbe, typische Gebäude und eine unberührte Naturlandschaft zu entdecken.

Die traditionelle Behausung stammt aus einer Zeit, in der der Mensch mit dem baute, was er unter seinen Füßen fand, und ist ein genaues Spiegelbild der Gegend, in der sie steht

Italiano :

Visitate l’altopiano del Quercy Blanc per scoprire il suo ricco patrimonio, gli edifici tipici e il paesaggio naturale incontaminato.

Risalenti a un’epoca in cui si costruiva con ciò che si trovava sotto i piedi, le abitazioni tradizionali sono l’esatto riflesso della zona in cui si trovano

Español :

Recorra la meseta de Quercy Blanc para descubrir su rico patrimonio, sus edificios típicos y su paisaje natural intacto.

Remontándose a una época en la que se construía con lo que se encontraba bajo los pies, las viviendas tradicionales son un reflejo exacto de la zona en la que se encuentran

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot