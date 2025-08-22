Circuit des Chemins Creux et Châtaigniers Lauresses Lot

Circuit des Chemins Creux et Châtaigniers

Circuit des Chemins Creux et Châtaigniers 46210 Lauresses Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 7800.0 Tarif :

Au coeur du Haut-Ségala, venez découvrir Lauresses et ses bois, où des murets de pierres sèches aux abords de chemins délimitent les paysages de bocage.

Terre humide et froide, le Ségala naît du socle rocheux du Massif-Central, développe une végétation acidiphile dans laquelle des exploitations de résineux prennent place

English :

In the heart of the Haut-Ségala region, come and discover Lauresses and its woods, where dry-stone walls at the sides of paths mark out the bocage landscape.

A damp, cold land, the Ségala region is born of the bedrock of the Massif-Central, and develops an acidiphilous vegetation in which coniferous plantations take their place

Deutsch :

Im Herzen des Haut-Ségala entdecken Sie Lauresses und seine Wälder, wo Trockensteinmauern an den Wegrändern die Heckenlandschaften abgrenzen.

Das feuchte und kalte Ségala ist aus dem felsigen Sockel des Zentralmassivs entstanden und entwickelt eine säureliebende Vegetation, die von Nadelholzplantagen geprägt ist

Italiano :

Nel cuore della regione dell’Haut-Ségala, venite a scoprire Lauresses e i suoi boschi, dove i muretti a secco ai lati dei sentieri delimitano i campi coltivati con le siepi.

Terra umida e fredda, la Ségala nasce dal basamento del Massiccio Centrale e sviluppa una vegetazione acidifera in cui prendono posto le piantagioni di conifere

Español :

En el corazón de la región de Haut-Ségala, venga a descubrir Lauresses y sus bosques, donde los muros de piedra seca a los lados de los caminos delimitan las tierras de cultivo con setos.

Tierra húmeda y fría, el Ségala nace del lecho rocoso del Macizo Central y desarrolla una vegetación acidófila en la que se imponen las plantaciones de coníferas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot