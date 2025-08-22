Circuit des chênes verts Puymoyen Charente
Circuit des chênes verts Puymoyen Charente vendredi 1 mai 2026.
Circuit des chênes verts
Circuit des chênes verts Rue de Peusec 16400 Puymoyen Charente Nouvelle-Aquitaine
Site naturel majeur et protégé, la vallée des Eaux-Claires est un lieu de promenade très prisé remarquable par ses falaises calcaires et sa biodiversité.
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
English :
A major protected natural site, the Eaux-Claires valley is a very popular place for walks, remarkable for its limestone cliffs and its biodiversity.
Deutsch :
Das Eaux-Claires-Tal ist ein wichtiges und geschütztes Naturgebiet und ein beliebter Ort für Spaziergänge, der durch seine Kalksteinfelsen und seine Artenvielfalt auffällt.
Italiano :
Importante sito naturale protetto, la valle di Eaux-Claires è un’area escursionistica molto frequentata, notevole per le sue falesie calcaree e la sua biodiversità.
Español :
Importante paraje natural protegido, el valle de Eaux-Claires es una zona de senderismo muy frecuentada, notable por sus acantilados calcáreos y su biodiversidad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme