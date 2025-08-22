Circuit des chênes verts Puymoyen Charente

Circuit des chênes verts

Circuit des chênes verts Rue de Peusec 16400 Puymoyen Charente Nouvelle-Aquitaine

Site naturel majeur et protégé, la vallée des Eaux-Claires est un lieu de promenade très prisé remarquable par ses falaises calcaires et sa biodiversité.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

A major protected natural site, the Eaux-Claires valley is a very popular place for walks, remarkable for its limestone cliffs and its biodiversity.

Deutsch :

Das Eaux-Claires-Tal ist ein wichtiges und geschütztes Naturgebiet und ein beliebter Ort für Spaziergänge, der durch seine Kalksteinfelsen und seine Artenvielfalt auffällt.

Italiano :

Importante sito naturale protetto, la valle di Eaux-Claires è un’area escursionistica molto frequentata, notevole per le sue falesie calcaree e la sua biodiversità.

Español :

Importante paraje natural protegido, el valle de Eaux-Claires es una zona de senderismo muy frecuentada, notable por sus acantilados calcáreos y su biodiversidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme