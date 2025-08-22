Circuit des claies Champoulet Loiret
Circuit des claies Champoulet Loiret vendredi 1 mai 2026.
Circuit des claies A pieds
Circuit des claies Place de la mairie 45420 Champoulet Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 60 Distance : 4200.0 Tarif :
A l’origine, Champoulet n’était qu’un hameau à l’écart du village voisin Batilly-en-Puisaye.
English :
Originally, Champoulet was only a hamlet away from the neighbouring village Batilly-en-Puisaye.
Deutsch :
Ursprünglich war Champoulet nur ein Weiler abseits des Nachbardorfes Batilly-en-Puisaye.
Italiano :
In origine, Champoulet era solo una frazione del vicino villaggio di Batilly-en-Puisaye.
Español :
En su origen, Champoulet no era más que una aldea alejada del pueblo vecino Batilly-en-Puisaye.
