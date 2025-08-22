Circuit des claies Champoulet Loiret

Circuit des claies A pieds

Circuit des claies Place de la mairie 45420 Champoulet Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 4200.0 Tarif :

A l’origine, Champoulet n’était qu’un hameau à l’écart du village voisin Batilly-en-Puisaye.

English :

Originally, Champoulet was only a hamlet away from the neighbouring village Batilly-en-Puisaye.

Deutsch :

Ursprünglich war Champoulet nur ein Weiler abseits des Nachbardorfes Batilly-en-Puisaye.

Italiano :

In origine, Champoulet era solo una frazione del vicino villaggio di Batilly-en-Puisaye.

Español :

En su origen, Champoulet no era más que una aldea alejada del pueblo vecino Batilly-en-Puisaye.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire