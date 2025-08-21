Circuit des Clochers Tors du Baugeois Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Circuit des Clochers Tors du Baugeois

Circuit des Clochers Tors du Baugeois 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 80000.0 Tarif :

Partez à la découverte des étranges clochers Tors du Baugeois.

+33 6 78 40 45 25

English :

Discover the strange Tors du Baugeois bell towers.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den seltsamen verdrehten Glockentürmen des Baugeois.

Italiano :

Scoprite gli strani campanili Tors del Baugeois.

Español :

Descubra los extraños campanarios de Tors de los Baugeois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Anjou tourime