Circuit des collines Plassac-Rouffiac Charente

Circuit des collines Parking de la salle des fêtes 16250 Plassac-Rouffiac Charente Nouvelle-Aquitaine

Partez sur un circuit offrant de beaux points de vues sur la campagne vallonnée du Sud Charente aux couleurs changeantes au fil des saisons, passant des ocres aux blancs des collines crayeuses l’hiver, et du vert au doré des cultures aux beaux jours.

English :

Set off on a circuit offering beautiful views over the rolling countryside of the South Charente, with its changing colors with the seasons, from the ochre and white of the chalk hills in winter, to the green and gold of the crops in summer.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf einen Rundweg mit schönen Ausblicken auf die hügelige Landschaft der Süd-Charente, deren Farben sich im Laufe der Jahreszeiten verändern. Im Winter wechseln die Farben der Kreidehügel von Ocker zu Weiß und an sonnigen Tagen von Grün zu Gold der Felder.

Italiano :

Partite per un tour che offre splendide viste sulla campagna ondulata della Charente meridionale, con i suoi colori che cambiano con le stagioni, dall’ocra e il bianco delle colline di gesso in inverno al verde e l’oro delle colture in estate.

Español :

Emprenda una excursión que le ofrecerá hermosas vistas de la ondulada campiña del sur de Charente, con sus colores cambiantes según las estaciones, desde el ocre y el blanco de las colinas de creta en invierno hasta el verde y el dorado de los cultivos en verano.

