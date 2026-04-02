Circuit des Coteaux Étourvy Aube

Circuit des Coteaux Facile

Circuit des Coteaux 10210 Étourvy Aube Grand Est

Durée : Distance : 20200.0 Tarif :

Départ Arrivée Etourvy

20 km 2h15

Balisage bleu (facile)

Depuis la petite commune d’Etourvy au charme tout bourguignon, partez à l’assaut des contreforts des coteaux barrois à quelques encablures de la zone d’appellation du Champagne. Prenez le temps de découvrir les communes traversées dont la commune d’Etourvy et son patrimoine naturel et architectural remarquable (château, lavoirs, parc, plan d’eau, moulin à huile, église…), et Chesley avec son atelier de fabrication artisanale de carreaux en terre cuite et faïence.

La base VTT est ouverte toute l’année à l’exception de la période d’ouverture générale de la chasse soit de mi septembre à début mars (période définie chaque année par arrêté préfectoral visible en mairie).

www.tourisme-othe-armance.com

Facile

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English :

Start Finish Etourvy

20 km 2h15

Blue signs (easy)

From the small village of Etourvy, with its typical Burgundian charm, set off to conquer the foothills of the Barrois hills, just a stone’s throw from the Champagne appellation zone. Take time to discover the villages you’ll pass through, including Etourvy, with its remarkable natural and architectural heritage (château, washhouses, park, lake, oil mill, church, etc.), and Chesley, with its workshop for the artisanal manufacture of terracotta and earthenware tiles.

The mountain-biking base is open all year round, with the exception of the hunting season from mid-September to early March (defined each year by prefectoral decree, which can be viewed at the town hall).

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Deutsch :

Start Ziel: Etourvy

20 km 2 Std. 15 Min

Blaue Markierung (leicht)

Von der kleinen Gemeinde Etourvy mit ihrem burgundischen Charme aus können Sie die Ausläufer der Barrois-Hänge erobern, die nur einen Katzensprung von der Appellationszone der Champagne entfernt sind. Nehmen Sie sich Zeit, um die Gemeinden zu entdecken, die Sie durchqueren, darunter die Gemeinde Etourvy mit ihrem bemerkenswerten natürlichen und architektonischen Erbe (Schloss, Waschhäuser, Park, Teich, Ölmühle, Kirche usw.) und Chesley mit seiner Werkstatt für die Herstellung von Terrakotta- und Steingutfliesen.

Die Mountainbike-Station ist das ganze Jahr über geöffnet, außer während der allgemeinen Jagdzeit von Mitte September bis Anfang März (diese Zeit wird jedes Jahr durch einen Erlass des Präfekten festgelegt, der im Rathaus eingesehen werden kann).

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Italiano :

Partenza Arrivo Etourvy

20 km 2h15

Segnaletica blu (facile)

Dal piccolo villaggio di Etourvy, dal fascino decisamente borgognone, si parte alla conquista delle colline del Barrois, a due passi dalla zona della denominazione Champagne. Prendetevi il tempo per scoprire i villaggi che attraversate, tra cui Etourvy, con il suo notevole patrimonio naturale e architettonico (castello, lavatoi, parco, lago, frantoio, chiesa, ecc.), e Chesley, con il suo tradizionale laboratorio di piastrelle in argilla e terracotta.

La base per mountain bike è aperta tutto l’anno, ad eccezione della stagione di caccia, che va da metà settembre all’inizio di marzo (questo periodo è definito ogni anno da un decreto prefettizio e può essere consultato presso il municipio).

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Español :

Salida Llegada Etourvy

20 km 2h15

Señalización azul (fácil)

Desde el pueblecito de Etourvy, con su marcado encanto borgoñón, parta a la conquista de las estribaciones de las colinas de Barrois, a dos pasos de la zona de denominación de origen Champagne. Tómese su tiempo para descubrir los pueblos que atraviese, como Etourvy, con su notable patrimonio natural y arquitectónico (castillo, lavaderos, parque, lago, molino de aceite, iglesia, etc.), y Chesley, con su tradicional taller de tejas de barro y loza.

La base de BTT está abierta todo el año, salvo la temporada de caza, que va de mediados de septiembre a principios de marzo (este periodo se define cada año por decreto prefectoral y puede consultarse en el ayuntamiento).

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité