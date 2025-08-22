Circuit des côtes La Chapelaude Allier

Circuit des côtes

Circuit des côtes 5b Rue du Pavé 03380 La Chapelaude Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit dépaysant longe la Meuzelle et vous apporte ombre et fraicheur. Il vous emmène sur les traces de l’histoire locale révolutionnaire.

https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36

English :

This exotic trail runs alongside the Meuzelle river, providing shade and coolness. It follows in the footsteps of local revolutionary history.

Deutsch :

Dieser abwechslungsreiche Rundweg verläuft entlang des Flusses Meuzelle und spendet Ihnen Schatten und Kühle. Er führt Sie auf die Spuren der revolutionären Lokalgeschichte.

Italiano :

Questo sentiero rinfrescante costeggia la Meuzelle, offrendo ombra e refrigerio. Vi porterà indietro nel tempo, sulle orme della storia rivoluzionaria locale.

Español :

Este refrescante sendero discurre junto al Meuzelle, proporcionando sombra y frescor. Te llevará atrás en el tiempo para seguir los pasos de la historia revolucionaria local.

