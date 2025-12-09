Circuit des Crêts Plaimbois-du-Miroir Doubs
Circuit des Crêts Plaimbois-du-Miroir Doubs vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Crêts A pieds Difficile
Circuit des Crêts Stade, Plaimbois-du-Miroir 25210 Plaimbois-du-Miroir Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9860.0 Tarif :
Promenade entre le Plateau du Russey et la vallée du Dessoubre.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/202
English :
A walk between the Plateau du Russey and the Dessoubre valley.
Deutsch :
Wanderung zwischen dem Plateau du Russey und dem Tal des Dessoubre.
Italiano :
Una passeggiata tra il Plateau du Russey e la valle del Dessoubre.
Español :
Un paseo entre el Plateau du Russey y el valle del Dessoubre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data