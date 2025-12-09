Circuit des Crêts Plaimbois-du-Miroir Doubs

Circuit des Crêts A pieds Difficile

Circuit des Crêts Stade, Plaimbois-du-Miroir 25210 Plaimbois-du-Miroir Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9860.0 Tarif :

Promenade entre le Plateau du Russey et la vallée du Dessoubre.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/202

English :

A walk between the Plateau du Russey and the Dessoubre valley.

Deutsch :

Wanderung zwischen dem Plateau du Russey und dem Tal des Dessoubre.

Italiano :

Una passeggiata tra il Plateau du Russey e la valle del Dessoubre.

Español :

Un paseo entre el Plateau du Russey y el valle del Dessoubre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data