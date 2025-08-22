Circuit des Croix Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Circuit des Croix Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Croix
Circuit des Croix 49120 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 18140.0 Tarif :
Boucle de 18.1 kilomètres aux abords de la petite commune de Melay.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Loop of 18.1 kilometers on the outskirts of the small town of Melay.
Deutsch :
18,1 km lange Schleife am Rande der kleinen Gemeinde Melay.
Italiano :
Un anello di 18,1 km intorno alla cittadina di Melay.
Español :
Un bucle de 18,1 kilómetros alrededor de la pequeña ciudad de Melay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime