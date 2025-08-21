Circuit des croix Saint-Point Saône-et-Loire

Circuit des croix En VTT assistance électrique Difficile

Circuit des croix Monument aux Morts 71520 Saint-Point Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Saint Point, Village du Val Lamartinien, situé entre Cluny et Tramayes , surplombé par le château du poète et homme politique, Alphonse de Lamartine, et de l’église romane St Donat du 12° siècle. De nombreuses croix, des lavoirs et des puits sont disséminés sur le territoire de la commune, au hasard de charmants hameaux. Le Lac, plan d’eau de 10 ha, est un lieu de villégiature incontournable, apprécié par les touristes du camping attenant et des alentours, et les nombreux promeneurs.

English :

Saint Point, a village in the Val Lamartinien between Cluny and Tramayes, overlooked by the château of poet and politician Alphonse de Lamartine, and the 12th-century Romanesque church of St Donat. Numerous crosses, wash-houses and wells are scattered around the commune, in charming hamlets. The Lac, a 10-hectare lake, is a popular vacation spot for tourists from the nearby campsite and the surrounding area, as well as for walkers.

Deutsch :

Saint Point, ein Dorf im Val Lamartinien, liegt zwischen Cluny und Tramayes, überragt vom Schloss des Dichters und Politikers Alphonse de Lamartine und der romanischen Kirche St Donat aus dem 12. Jahrhundert. Zahlreiche Kreuze, Waschhäuser und Brunnen sind über das Gemeindegebiet in den charmanten Weilern verstreut. Der See, eine 10 ha große Wasserfläche, ist ein unumgänglicher Urlaubsort, der von den Touristen des angrenzenden Campingplatzes und der Umgebung sowie von den zahlreichen Spaziergängern geschätzt wird.

Italiano :

Saint Point è un villaggio della Val Lamartinien, tra Cluny e Tramayes, dominato dal castello del poeta e politico Alphonse de Lamartine e dalla chiesa romanica di St Donat, risalente al XII secolo. Numerose croci, lavatoi e pozzi sono sparsi in tutto il comune, disseminati in graziose frazioni. Il lago, uno specchio d’acqua di 10 ettari, è una meta turistica imperdibile, frequentata dai turisti dell’adiacente campeggio e dei dintorni, oltre che da numerosi escursionisti.

Español :

Saint Point es un pueblo del Val Lamartinien, entre Cluny y Tramayes, dominado por el castillo del poeta y político Alphonse de Lamartine y la iglesia románica de San Donat, del siglo XII. Numerosas cruces, lavaderos y pozos se reparten por el municipio, diseminados en encantadoras aldeas. El lago, una extensión de agua de 10 hectáreas, es un lugar de vacaciones imprescindible, muy frecuentado por los turistas del camping contiguo y de los alrededores, así como por numerosos senderistas.

