Circuit des Croix Le Breuil Allier

Circuit des Croix

Circuit des Croix Place de l’Eglise 03120 Le Breuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit serpente de croix en croix, au fil des sentiers et des chemins de la commune de Le Breuil. Il a été inspiré par la restauration de 20 croix par des membres de l’association des Amis du Patrimoine, la commune de Le Breuil et des bénévoles.

+33 4 70 99 11 16

English : Crosses circuit

This route winds from cross to cross, along the paths and tracks of the commune of Le Breuil. It was inspired by the restoration of 20 crosses by members of the Amis du Patrimoine association, the commune of Le Breuil and volunteers.

Deutsch :

Dieser Rundgang schlängelt sich von Kreuz zu Kreuz über die Pfade und Wege der Gemeinde Le Breuil. Er wurde durch die Restaurierung von 20 Kreuzen durch Mitglieder des Vereins der Freunde des Kulturerbes, die Gemeinde Le Breuil und Freiwillige inspiriert.

Italiano :

Questo percorso si snoda di croce in croce, lungo i sentieri e le piste del comune di Le Breuil. È stato ispirato dal restauro di 20 croci da parte dei membri dell’associazione Amis du Patrimoine, del comune di Le Breuil e di volontari.

Español :

Esta ruta serpentea de cruz en cruz, por los caminos y senderos del municipio de Le Breuil. Se inspira en la restauración de 20 cruces por miembros de la asociación Amis du Patrimoine, el municipio de Le Breuil y voluntarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-21 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme