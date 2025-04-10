Circuit des Demoiselles Coiffées Les Belleville Savoie

Circuit des Demoiselles Coiffées Les Belleville Savoie vendredi 1 août 2025.

Circuit des Demoiselles Coiffées

Circuit des Demoiselles Coiffées Villarenger 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du hameau typique de Villarenger, découvrez cette balade familiale « rafraichissante » à travers la forêt. Une curiosité géologique s’est invitée non loin du sentier qui porte son nom « la demoiselle coiffée ».

+33 4 79 00 73 00

English : Circuit des Demoiselles Coiffées

Starting from the typical hamlet of Villarenger, discover this « refreshing » family walk through the forest. A geological curiosity has appeared not far from the path that bears its name: « the coiffed lady ».

Deutsch : Weg der Demoiselles Coiffées

Entdecken Sie vom typischen Weiler Villarenger aus diesen « erfrischenden » Familienspaziergang durch den Wald. Eine geologische Kuriosität hat sich nicht weit vom Pfad, der ihren Namen trägt, eingefunden: « la demoiselle coiffée » (das Fräulein mit der Frisur).

Italiano :

Partendo dalla tipica frazione di Villarenger, scoprite questa « rinfrescante » passeggiata familiare nel bosco. Non lontano dal sentiero è apparsa una curiosità geologica che porta il suo nome: « la demoiselle coiffée ».

Español : Circuit des Demoiselles Coiffées

Partiendo de la típica aldea de Villarenger, descubra este « refrescante » paseo familiar por el bosque. Una curiosidad geológica ha aparecido no lejos del sendero que lleva su nombre: « la demoiselle coiffée ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme