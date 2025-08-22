Circuit des deux capitales Strasbourg-Barr Strasbourg Bas-Rhin

Circuit des deux capitales Strasbourg-Barr

Circuit des deux capitales Strasbourg-Barr Ponts couverts, Petite France 67000 Strasbourg Bas-Rhin Grand Est

Durée : 360 Distance : 87000.0 Tarif :

Rejoignez le Piémont des Vosges en longeant le canal de la Bruche depuis Strasbourg. Vous découvrez Rosheim, fabuleuse cité romane, puis Obernai, reconnue Plus beaux détours de France , et Barr, capitale viticole du Bas-Rhin.

http://www.paysdebarr.fr/visiter +33 3 88 08 66 65

English :

Join the Vosges Piedmont along the Bruche canal from Strasbourg. You will discover Rosheim, a fabulous Romanesque city, then Obernai, recognized as the Most Beautiful Detours of France , and Barr, the wine capital of the Bas-Rhin.

Deutsch :

Erreichen Sie das Piemont der Vogesen, indem Sie von Straßburg aus den Bruche-Kanal entlang fahren. Sie entdecken Rosheim, eine fabelhafte romanische Stadt, dann Obernai, das als schönste Umwege Frankreichs anerkannt ist, und Barr, die Weinhauptstadt des Bas-Rhin.

Italiano :

Raggiungete i contrafforti dei Vosgi lungo il canale della Bruche da Strasburgo. Scoprirete Rosheim, una favolosa città romanica, poi Obernai, riconosciuta come una delle più belle deviazioni di Francia , e Barr, la capitale del vino del Basso Reno.

Español :

Unir las estribaciones de los Vosgos a lo largo del canal de la Bruche desde Estrasburgo. Descubrirá Rosheim, una fabulosa ciudad románica, luego Obernai, reconocida como uno de los Desvíos más bellos de Francia , y Barr, la capital del vino del Bajo Rin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Système d’informations touristique Alsace