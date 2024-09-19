Circuit des deux lacs Castellane Alpes-de-Haute-Provence
Circuit des deux lacs Castellane Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.
Circuit des deux lacs
Circuit des deux lacs 2 Bd Saint Michel 04120 Castellane Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Petit circuit d’environ 1h au départ de Castellane, vous permettant d’admirer les lacs de Castillon et de Chaudanne ainsi que leurs barrages.
+33 4 92 72 59 12
English : Circuit des deux lacs
A short 1-hour circuit starting from Castellane, allowing you to admire the Castillon and Chaudanne lakes and their dams.
Deutsch :
Kleiner Rundweg von etwa 1 Stunde ab Castellane, auf dem Sie die Seen von Castillon und Chaudanne sowie ihre Staudämme bewundern können.
Italiano :
Un breve circuito di un’ora con partenza da Castellane, che permette di ammirare i laghi Castillon e Chaudanne e le loro dighe.
Español :
Un breve recorrido de aproximadamente 1 hora que parte de Castellane y permite admirar los lagos de Castillon y Chaudanne, así como sus presas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme