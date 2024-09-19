Circuit des deux lacs Castellane Alpes-de-Haute-Provence

Circuit des deux lacs Castellane Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.

Circuit des deux lacs

Circuit des deux lacs 2 Bd Saint Michel 04120 Castellane Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Petit circuit d’environ 1h au départ de Castellane, vous permettant d’admirer les lacs de Castillon et de Chaudanne ainsi que leurs barrages.

+33 4 92 72 59 12

English : Circuit des deux lacs

A short 1-hour circuit starting from Castellane, allowing you to admire the Castillon and Chaudanne lakes and their dams.

Deutsch :

Kleiner Rundweg von etwa 1 Stunde ab Castellane, auf dem Sie die Seen von Castillon und Chaudanne sowie ihre Staudämme bewundern können.

Italiano :

Un breve circuito di un’ora con partenza da Castellane, che permette di ammirare i laghi Castillon e Chaudanne e le loro dighe.

Español :

Un breve recorrido de aproximadamente 1 hora que parte de Castellane y permite admirar los lagos de Castillon y Chaudanne, así como sus presas.

