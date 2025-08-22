Circuit des deux lacs Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre Les deux lacs Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Les deux lacs Barrage du lac du Vieux-Pré 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 135 Distance : 6300.0 Tarif :

Le départ de cette boucle se fait au barrage de Pierre Percée, sur le parking.

Monter à gauche de la route vers le belvédère (descriptif du barrage), continuer sur une cinquantaine de mètres puis traverser la route et prendre l’escalier pour prendre la direction de la Vierge de Para. Prendre 20 mètres à droite avant la Vierge de Para pour redescendre vers la base de loisirs du Pôle Sports Nature où vous pourrez faire une halte.

Reprendre la route en direction de Lajus en passant par la Fontaine Jacquot, traverser la route et passer sur le pont puis prendre à droite et passer devant le monument de la guerre de 1870.

Continuer à travers bois en suivant les anneaux bleus qui vous ramèneront au barrage.

A voir le long du parcours barrage de Pierre Percée, point de vue sur le lac, Vierge de Para, base de loisirs, fontaine Jacquot, monument de Lajus.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

The start of this loop is at the Pierre Percée dam, on the car park

Go up on the left side of the road towards the belvedere (description of the dam), continue for about fifty meters then cross the road and take the stairs to take the direction of the Virgin of Para. Take 20 meters on the right before the Virgin of Para to go down towards the leisure centre of the Pôle Sports Nature where you can make a stop

Take the road towards Lajus via the Fontaine Jacquot, cross the road and pass over the bridge then turn right and pass in front of the monument of the War of 1870.

Continue through the woods following the blue rings that will take you back to the dam

What to see along the way: Pierre Percée dam, viewpoint on the lake, Vierge de Para, leisure centre, Jacquot fountain, Lajus monument.

Deutsch :

Dieser Rundweg beginnt am Staudamm von Pierre Percée auf dem Parkplatz

Gehen Sie links von der Straße hinauf zum Aussichtspunkt (Beschreibung des Staudamms), gehen Sie etwa 50 Meter weiter, überqueren Sie dann die Straße und nehmen Sie die Treppe, um in Richtung der Vierge de Para zu gehen. Biegen Sie 20 Meter vor der Vierge de Para rechts ab, um wieder hinunter zur Freizeitanlage Pôle Sports Nature zu gelangen, wo Sie eine Rast einlegen können

Folgen Sie der Straße zurück in Richtung Lajus, vorbei an der Fontaine Jacquot, überqueren Sie die Straße und gehen Sie über die Brücke, dann biegen Sie rechts ab und gehen Sie am Denkmal des Krieges von 1870 vorbei.

Gehen Sie weiter durch den Wald und folgen Sie den blauen Ringen, die Sie zum Staudamm zurückführen

Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke: Staudamm Pierre Percée, Aussichtspunkt auf den See, Vierge de Para, Freizeitzentrum, Jacquot-Brunnen, Denkmal von Lajus.

Italiano :

L’inizio di questo anello è presso la diga di Pierre Percée, sul parcheggio

Salire a sinistra della strada verso il belvedere (descrizione della diga), proseguire per una cinquantina di metri poi attraversare la strada e prendere le scale per andare verso la Vierge de Para. 20 metri prima della Vierge de Para si gira a destra per ridiscendere verso il centro ricreativo Pôle Sports Nature, dove si può fare una sosta

Riprendere la strada verso Lajus passando per la Fontaine Jacquot, attraversare la strada e superare il ponte, poi girare a destra e passare davanti al monumento della guerra del 1870.

Proseguite nel bosco seguendo gli anelli blu che vi riporteranno alla diga

Da vedere lungo il percorso: diga Pierre Percée, punto panoramico sul lago, Vierge de Para, centro ricreativo, fontana Jacquot, monumento di Lajus.

Español :

El inicio de este bucle está en la presa de Pierre Percée, en el aparcamiento

Suba a la izquierda de la carretera hacia el mirador (descripción de la presa), continúe unos cincuenta metros y luego cruce la carretera y suba las escaleras para ir hacia la Vierge de Para. Gire a la derecha 20 metros antes de la Vierge de Para para volver a bajar hacia el centro de ocio Pôle Sports Nature, donde podrá hacer una parada para descansar

Tome la carretera de vuelta hacia Lajus pasando por la Fontaine Jacquot, cruce la carretera y pase por el puente, luego gire a la derecha y pase por delante del monumento de la guerra de 1870.

Continúe por el bosque siguiendo los anillos azules que le llevarán de vuelta a la presa

Para ver en el camino: presa de Pierre Percée, mirador del lago, Vierge de Para, centro de ocio, fuente de Jacquot, monumento de Lajus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par Système d’information touristique Lorrain