Circuit des deux lavoirs Neuvillalais Sarthe

Circuit des deux lavoirs Neuvillalais Sarthe vendredi 1 août 2025.

Circuit des deux lavoirs

Circuit des deux lavoirs 72240 Neuvillalais Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 5400.0 Tarif :

Vous découvrirez ses lavoirs du 19ème siècle, très bien conservés et agréablement fleuris en saison.

http://www.destinationcoco.com/

English :

You’ll discover its well-preserved 19th-century lavoirs, with their seasonal flowers.

Deutsch :

Sie werden seine Waschhäuser aus dem 19. Jahrhundert entdecken, die sehr gut erhalten sind und in der Saison angenehm mit Blumen geschmückt sind.

Italiano :

Scoprirete i suoi lavatoi del XIX secolo, molto ben conservati e pieni di fiori in stagione.

Español :

Descubrirá sus lavaderos del siglo XIX, muy bien conservados y llenos de flores en temporada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire