Circuit des deux lavoirs Neuvillalais Sarthe
Circuit des deux lavoirs
Durée : Distance : 5400.0 Tarif :
Vous découvrirez ses lavoirs du 19ème siècle, très bien conservés et agréablement fleuris en saison.
English :
You’ll discover its well-preserved 19th-century lavoirs, with their seasonal flowers.
Deutsch :
Sie werden seine Waschhäuser aus dem 19. Jahrhundert entdecken, die sehr gut erhalten sind und in der Saison angenehm mit Blumen geschmückt sind.
Italiano :
Scoprirete i suoi lavatoi del XIX secolo, molto ben conservati e pieni di fiori in stagione.
Español :
Descubrirá sus lavaderos del siglo XIX, muy bien conservados y llenos de flores en temporada.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire