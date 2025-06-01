Circuit des deux Nieds Courcelles-Chaussy Moselle

Encadré par les deux Nieds, allemandes et françaises, ce circuit vallonné, nous promène à travers champs et bosquets, sur de petites routes sinueuses, riches en patrimoine. Vous pourrez apercevoir quelques bâtiments remarquables, comme entre autres le château d’Urville à Courcelles-Chaussy ou le château de Landonvillers, d’aspect médiéval et directement sorti d’un conte de fées. Le plaisir est au rendez-vous sur ce circuit qui offre à la visite quelques trésors et musées qui raviront les plus curieux.

English :

Surrounded by the two Nieds, German and French, this hilly circuit takes us through fields and groves, on small winding roads, rich in heritage. You will be able to see some remarkable buildings, such as the Château d’Urville in Courcelles-Chaussy or the Château de Landonvillers, which has a medieval appearance and is straight out of a fairy tale. Pleasure is at the rendezvous on this circuit which offers to the visit some treasures and museums which will delight the most curious.

Deutsch :

Umrahmt von den beiden Nieds, dem deutschen und dem französischen, führt uns diese hügelige Strecke durch Felder und Wäldchen, auf kleinen, kurvigen Straßen, die reich an Kulturerbe sind. Sie können einige bemerkenswerte Gebäude sehen, wie z. B. das Schloss von Urville in Courcelles-Chaussy oder das Schloss von Landonvillers, das mittelalterlich anmutet und direkt aus einem Märchen entsprungen ist. Der Spaß kommt auf dieser Strecke nicht zu kurz, denn es gibt einige Schätze und Museen zu besichtigen, die auch die Neugierigsten begeistern werden.

Italiano :

Incorniciato dai due Nieds, tedesco e francese, questo circuito collinare ci porta attraverso campi e boschetti, su piccole strade tortuose, ricche di patrimonio. Si possono ammirare alcuni edifici notevoli, come il Château d’Urville a Courcelles-Chaussy o il Château de Landonvillers, dall’aspetto medievale, uscito direttamente da una fiaba. Questo tour è un piacere da visitare e offre una serie di tesori e musei che delizieranno i più curiosi.

Español :

Enmarcado por los dos Nieds, el alemán y el francés, este circuito de colinas nos lleva a través de campos y arboledas, por pequeñas carreteras sinuosas, ricas en patrimonio. Podrá ver algunos edificios notables, como el castillo de Urville en Courcelles-Chaussy o el castillo de Landonvillers, de aspecto medieval, sacado de un cuento de hadas. La visita es un placer y ofrece una serie de tesoros y museos que harán las delicias de los más curiosos.

