Circuit des Dolmens motorisé au départ de Buzeins, Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Aveyron

Circuit des Dolmens motorisé au départ de Buzeins

Autour de Buzeins, point de départ idéal à la Maison des Dolmens, vous découvrirez 9 dolmens accessibles, véritables témoins historiques. Saviez-vous que l’Aveyron est le département comptant le plus grand nombre de dolmens?

https://www.causses-aubrac-tourisme.com/   +33 5 65 47 67 31

English :

Around Buzeins, an ideal starting point at the Maison des Dolmens, you will discover 9 accessible dolmens, true historical witnesses. Did you know that Aveyron is the department with the highest number of dolmens?

Deutsch :

In der Umgebung von Buzeins, dem idealen Ausgangspunkt für die Maison des Dolmens, finden Sie 9 begehbare Dolmen, die echte historische Zeugen sind. Wussten Sie, dass Aveyron das Departement mit den meisten Dolmen ist?

Italiano :

Nei dintorni di Buzeins, punto di partenza ideale per la Maison des Dolmens, scoprirete 9 dolmen accessibili, vere e proprie testimonianze storiche. Sapevate che l’Aveyron è il dipartimento con il maggior numero di dolmen?

Español :

En los alrededores de Buzeins, punto de partida ideal para la Maison des Dolmens, descubrirá 9 dólmenes accesibles, verdaderos testigos históricos. ¿Sabía que el Aveyron es el departamento con mayor número de dólmenes?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron