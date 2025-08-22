Circuit des Dolmens motorisé au départ de Buzeins, Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Aveyron

Circuit des Dolmens motorisé au départ de Buzeins, Sévérac d’Aveyron

Circuit des Dolmens motorisé au départ de Buzeins, Sévérac d’Aveyron 12150 Sévérac d’Aveyron Aveyron Occitanie

Autour de Buzeins, point de départ idéal à la Maison des Dolmens, vous découvrirez 9 dolmens accessibles, véritables témoins historiques. Saviez-vous que l’Aveyron est le département comptant le plus grand nombre de dolmens?

https://www.causses-aubrac-tourisme.com/ +33 5 65 47 67 31

English :

Around Buzeins, an ideal starting point at the Maison des Dolmens, you will discover 9 accessible dolmens, true historical witnesses. Did you know that Aveyron is the department with the highest number of dolmens?

Deutsch :

In der Umgebung von Buzeins, dem idealen Ausgangspunkt für die Maison des Dolmens, finden Sie 9 begehbare Dolmen, die echte historische Zeugen sind. Wussten Sie, dass Aveyron das Departement mit den meisten Dolmen ist?

Italiano :

Nei dintorni di Buzeins, punto di partenza ideale per la Maison des Dolmens, scoprirete 9 dolmen accessibili, vere e proprie testimonianze storiche. Sapevate che l’Aveyron è il dipartimento con il maggior numero di dolmen?

Español :

En los alrededores de Buzeins, punto de partida ideal para la Maison des Dolmens, descubrirá 9 dólmenes accesibles, verdaderos testigos históricos. ¿Sabía que el Aveyron es el departamento con mayor número de dólmenes?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron